Auf Nummer sicher bei der Gesundheit

In den visuellen Medien stellt die Kampagne „echte“ Apothekenkundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. 20-sekündige TV-Spots lassen die junge Mutter Melanie aus Salzburg mit ihrer zweijährigen Tochter Lina und den achtzigjährigen Helmut aus Graz zu Wort kommen. Die TV-Spots und die Fotoshootings für die Plakate wurden in den Stammapotheken aufgenommen, in denen sich die Akteure schon seit langem gut aufgehoben fühlen. Ergänzt werden die kurzen Spots durch längere Videos, in denen Melanie und Helmut ausführlicher beschreiben, in welchen Situationen und Lebenslagen sie auf die Apotheke vertrauen. Die rund 90-Sekunden-Videos sind auf den Social-Media-Plattformen der Kammer bei Facebook bzw. Instagram zu sehen.