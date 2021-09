Polizei warnt vor Rezeptfälschungen

Die Rezepteinreicher geben sich als Abholer aus, die die Arzneimittel für eine andere Person abholen. Oft wird auch vorher telefonisch in der Apotheke nachgefragt, ob das Arzneimittel vorrätig ist, beziehungsweise bestellt werden kann. Apothekenpersonal, das hier hellhörig wird, sollte unbedingt die Telefonnummer des Anrufers notieren, rät die Polizei.

Auch wenn die Rezepteinlöser oder -einlöserinnen in den Apotheken bezahlen – ein lukratives Geschäft ist mit den Medikamenten an anderer Stelle immer noch zu machen. Und strafbar machen sich diese Personen allemal. Die Polizei will dem Treiben ein Ende bereiten und bittet Apotheken, bei denen derartige Rezepte aufgetaucht sind oder eine Einlösung versucht wird, sich zu melden. Hinweise können Sie der DAZ-Redaktion mitteilen (redaktion@daz.online). Diese werden an die zuständige Stelle der Polizeiinspektion weitergeleitet, die sich dann mit Ihnen in Verbindung setzt.