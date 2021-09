Delegierte stimmen für COVID-19-Impfungen in den Apotheken

Die Nationale Impfkampagne stockt – und manch ein Fachmann hält ein Impfangebot gegen COVID-19 für eine Möglichkeit, ihr neuen Schwung zu verleihen. Erst kürzlich hatte sich Professor Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands, beim Westfälisch-Lippischen Apothekertag in Münster dafür ausgesprochen. Lehr ist im Zuge der Pandemie auch außerhalb der Fachwelt für seine Modelle zum Pandemieverlauf bekannt geworden. Aus seiner Sicht muss Deutschland jetzt den Impfturbo zünden, um Herbst und Winter glimpflich zu überstehen – eine Impfquote von knapp über 60 Prozent hält er für nicht ausreichend, um das Infektionsgeschehen in den kommenden Monaten in den Griff zu bekommen.