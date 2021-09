Wie können Apotheken die Patientensicherheit stärken?

Dass alles getan werden sollte, um die Patientensicherheit zu stärken, darüber sind sich Beteiligte im Gesundheitswesen einig. Selbst einen Welttag der Patientensicherheit gibt es, der jährlich – so auch am vergangenen Freitag – daran erinnert. Häufig ist jedoch das Problem: Wie und womit fängt man am besten an? Die DAZ hat mit einem wahren Experten beim Thema Patientensicherheit gesprochen: Dr. Oliver Schwalbe, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der Apothekerkammer Westfalen-Lippe für Versorgungsforschung in der Apotheke.