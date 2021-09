Geführte Medikationsanalyse: Scholz amts im Check

Wundern Sie sich nicht, falls heute die Gebäude um Sie herum in leuchtendem Orange erstrahlen: Mit dieser Aktion wird auf den Welttag der Patientensicherheit aufmerksam gemacht - ein Thema, das unerlässlich ist für ein funktionierendes Gesundheitswesen und wie selbstverständlich jeden Tag in Vor-Ort-Apotheken gelebt wird. Medikationsanalysen bieten dabei ein besonders hohes Maß an Sicherheit, verursachen aber auch einen großen Aufwand. Das Online-Programm Scholz amts verspricht Erleichterung. Was die Software kann und was (noch) nicht, erfahren Sie im Folgenden.