Apothekerinnen befürworten Bürgerversicherung

Dass die Idee einer Bürgerversicherung viel Zuspruch erfährt, zeigte vergangene Woche zunächst eine Erhebung von „Infratest dimap“ im Auftrag des ARD-Magazins „Monitor“. Per Telefon und online hatte man vom 30. August bis 1. September 1.337 Wahlberechtigte befragt: Würden sie die Trennung von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen zugunsten einer sogenannten Bürgerversicherung für alle aufgeben wollen? Das Ergebnis: 69 Prozent fänden die Einführung einer Bürgerversicherung „gut“ oder sogar „sehr gut“. Obwohl Union und FDP das bisherige System grundsätzlich beibehalten wollen, sei selbst unter den Anhänger:innen von Union (68 Prozent) und FDP (62 Prozent) eine deutliche Mehrheit der Befragten für die Einführung einer Bürgerversicherung, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Doch könnte das Stimmungsbild unter Apothekenmitarbeiter:innen anders aussehen?

Wie eine DAZ-Umfrage zeigt, erfährt die Bürgerversicherung auch dort mehrheitlich Zuspruch: Von 285 Umfrage-Teilnehmer:innen gaben 48 Prozent an, die Einführung einer Bürgersversicherung sehr gut zu finden. Knappe 26 Prozent fanden die Idee gut. Der Zuspruch ist in dieser nicht repräsentativen Online-Umfrage mit insgesamt 74 Prozent also sogar noch größer als in der Allgemeinbevölkerung. 20 Prozent hielten die Idee jedoch für schlecht, 4 Prozent für „weniger gut“.

Dabei haben nicht ausschließlich Apotheker:innen an der Umfrage teilgenommen. Von den 243 DAZ-Leserinnen und -Lesern gaben 30 Prozent an, Inhaber:in einer öffentlichen Apotheke zu sein, während knappe 37 Prozent als angestellte Apotheker:innen in einer öffentlichen Apotheke tätig sind. 11 Prozent machte die Gruppe angestellter Apotheker:innen in anderen Bereichen aus. Knapp 4 Prozent gaben aber auch als PTA ihre Stimme ab, während sich knappe 19 Prozent sonstigen Berufsgruppen zuordneten.