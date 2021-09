Entwickler der FORTA-Liste mit Ehrenpreis ausgezeichnet

„Der mit 6.000 Euro dotierte Ehrenpreis der Rolf-und-Hubertine-Schiffbauer-Stiftung geht in diesem Jahr an Privatdozent Dr. Heinrich Burkhardt, Direktor der IV. Medizinischen Klinik / Geriatrie der Universitätsmedizin Mannheim. Gewürdigt wird der Geriater und Internist für seine hervorragende und vielfältige Forschungsarbeit insbesondere zur Pharmakotherapie beim älteren Patienten – ein Bereich, in dem er sich auch an der Universität Heidelberg habilitierte“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie e.V. (DGG).

Auch Pharmazeut:innen dürfte Burkhardt ein Begriff sein. Denn er hat gemeinsam mit Professor Martin Wehling vom Zentrum für Gerontopharmakologie der Universität Heidelberg „FORTA“ entwickelt – kurz für „Fit fOR The Aged“.