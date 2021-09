Frankreich will Verhütung bis 25 Jahre bezahlen

Frankreich will mehr für die Verhütung von jungen Frauen tun: So plant das französische Gesundheitsministerium, dass viele Verhütungsmittel für Frauen bis zum Alter von 25 Jahren kostenlos sein sollen. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag im Sender France 2, es sei untragbar, dass der häufigste Grund für weniger Verhütung unter einigen jungen Frauen die hohen Kosten seien.

So würden aktuell die Kosten für Verhütungsmittel für unter 18-jährige Mädchen übernommen. Diese Regelung soll zum 1. Januar 2022 erweitert werden, dass sodann auch junge Frauen bis zum Alter von 25 kostenfrei verhüten können.

Allerdings gibt es eine Einschränkung. So sollen der Antwort des französischen Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der dpa zufolge nur „weibliche Verhütungsmittel“ bezahlt werden. Kondome würden nicht unter die neue Regelung fallen.