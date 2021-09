Apps sind schneller als der DAV

Die Zahl der Drittimpfungen gegen COVID-19 wird in den kommenden Wochen deutlich ansteigen. In den aktualisierten Versionen von CovPass-App und Corona-Warn-App können digitale Zertifikate über Auffrischimpfungen neuerdings auch eingelesen werden. Allerdings sind die Apotheken nach wie vor nicht in der Lage, die entsprechenden Impfzertifikate auszustellen.