Zwei brisante Anträge weniger beim Deutschen Apothekertag

Die DAZ hatte über den Stand der Anträge zum Deutschen Apothekertag von Anfang August berichtet (siehe DAZ Nr. 33). In dieser Phase nach der Beratung in der Antragskommission werden die Anträge innerhalb der ABDA redaktionell bearbeitet und manchmal ergeben sich zwischen den Gremien und den Antragstellern Diskussionen über den Zweck, aktuelle Veränderungen oder den passenden Zeitpunkt für einen Antrag. Daher kommt es gelegentlich vor, dass Anträge in dieser Zeit verändert oder sogar zurückgezogen werden. So war es auch in diesem Jahr. Zwei Anträge wurden offenbar zurückgezogen.