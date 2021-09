ABDA-Datenpanel geht in die vierte Runde

Seit dem heutigen Mittwoch sind alle Apothekeninhaber:innen und Apothekenleiter:innen wieder dazu aufgerufen, sich am ABDA-Datenpanel zu beteiligen. Die Erhebung findet bereits zum vierten Mal statt und beinhaltet neue aktuelle Fragen zu den Themen COVID-19, pharmazeutische Dienstleistungen und medizinisches Cannabis. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist, dass Nutzer:innen der Warenwirtschaft von Pharmatechnik eine standardisierte Datenauswertung für die Befragung abrufen und die ermittelten Daten in den Fragebogen übertragen können.