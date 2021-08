Präventiver Antikörper gegen Malaria schützt vor Parasitämie

Amerikanische Forscher haben solch einen monoklonalen Antikörper (CIS43LS) in einer zweiteiligen Phase-I-Studie an erwachsenen Probanden, die nie zuvor an Malaria erkrankt waren, analysiert. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im „New England Journal of Medicine“ – „A monoclonal Antibody for Malaria Prevention“.