In der Apotheke noch keine Zertifikate für die dritte Impfung möglich

Mittlerweile hat auch schon eine Reihe von Patienten die dritte Impfdosis erhalten. Zwar steht eine Änderung der Coronavirus-Impfung, die diesen Anspruch für bestimmte vulnerable Gruppen bundesweit regelt, noch aus. Aber in einzelnen Bundesländern ist man bereits weiter. So gibt es beispielsweise in Bayern bereits seit Mitte August in Impfzentren und bei Hausärzten die Möglichkeit, sich den Booster zu holen. Auch in Schleswig-Holstein und NRW gibt es entsprechende Angebote. Kommen diese Patient:innen in die Apotheke, um sich für ihre Impfung ein digitales Zertifikat ausstellen zu lassen, muss man sie aktuell aber unverrichteter Dinge wieder wegschicken und auf später vertrösten. Wie die DAZ auf Nachfrage beim Deutschen Apothekerverband erfuhr, ist es derzeit nämlich technisch nicht möglich, über das DAV-Portal ein digitales Zertifikat für die dritte Impfung zu generieren. Eine Umsetzung wird einem Sprecher zufolge jedoch geprüft. Einen Zeitrahmen nannte er allerdings nicht.