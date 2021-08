Einsame Menschen nehmen mehr Arzneimittel

Wenn der Freundeskreis und die Familie langsam kleiner werden, fühlen sich viele alte Menschen einsam. Dabei sind auch körperliche und psychische Symptome wie Schmerzen, Schlaflosigkeit, Depressionen und Angst keine Seltenheit. Eine amerikanische Arbeitsgruppe hat im Rahmen des „National Social Life, Health and Aging Project“ ausgewertet, wie sich Einsamkeit auf den Gebrauch von Arzneimitteln auswirkt. Dabei haben die Wissenschaftler für die Querschnittsstudie die Daten von 6.017 Personen im durchschnittlichen Alter von 73 Jahren ausgewertet. Mittels Fragebogen wurde ermittelt, ob sie sich gering (53 Prozent), mittelgradig (40 Prozent) oder stark einsam (7 Prozent) fühlen. Veröffentlicht wurde die Untersuchung im Fachjournal „JAMA Internal Medicine“ unter „Use of High-risk Medications Among Lonely Older Adults: Results From a Nationally Representative Sample”.