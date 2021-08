Suizidalität steigt mit zunehmendem Cannabis-Konsum

Um hier mehr Klarheit zu schaffen, untersuchte das amerikanische National Institute on Drug Abuse die über einen Zeitraum von zwölf Jahren erhobenen Daten des jährlich durchgeführten National Survey on Use and Health. Sie gingen der Frage nach, ob Cannabis-Konsum und -Missbrauch mit einem erhöhten Suizidalitätsrisiko bei jungen Erwachsenen mit/ohne Depression verbunden sind, und ob diese Zusammenhänge in Abhängigkeit vom Geschlecht variieren. Unter den 281.650 Erwachsenen (18 bis 34 Jahre; Männer: 49,9 Prozent), die in die Analyse einbezogen wurden, nahmen – mit Ausnahme der High-School-Schüler – in allen untersuchten soziodemografischen Untergruppen die Suizidalität, sowie der tägliche Cannabiskonsum im vergangenen Jahr tatsächlich zu. So stieg die Prävalenz von Suizidgedanken, -plänen und -versuchen in 2018 bis 2019 verglichen zu 2008 bis 2009 um das 1,4- bis 1,6-Fache. Ähnliche Zahlen zeigten sich auch im bereinigten Risikoverhältnis (aRR). Das Risiko für Suizidgedanken stieg um 40 Prozent [aRR: 1,4; 95 Prozent-Konfidenzintervall [KI]: 1,3 bis 1,5], für Suizidpläne um 60 Prozent [aRR: 1,6; 95 Prozent-KI: 1,5 bis 1,9] und für Suizidversuche um 40 Prozent [aRR: 1,4; 95 Prozent-KI: 1,2 bis 1,7] an.