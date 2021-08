Apotheken haben mehr als 37 Millionen COVID-19-Zertifikate erstellt

Seit Mitte Juni haben die Apotheken in Deutschland mehr als 37 Millionen COVID-19-Zertifikate für Bürgerinnen und Bürger digitalisiert, informiert die ABDA. Der Großteil davon entfalle mit mehr als 36 Millionen auf die digitalen Impfzertifikate für Erst- und Zweitimpfungen. Auch die digitalen Impfzertifikate für Genesene sind gefragt. So sind der ABDA zufolge seit Anfang Juli eine halbe Million Genesenen-Impfzertifikate dazugekommen. Und seit wenigen Tagen können die Apotheken nun auch reine Genesenenzertifikate (ohne Impfung) erstellen, diese Möglichkeit hätten bereits mehr als 10.000 Genesene in Anspruch genommen.