Bundestag verlängert epidemische Lage erneut

„Wir befinden uns wieder im exponentiellen Wachstum der Infektionen und auch der schweren Erkrankungen. Immer mehr junge Menschen landen im Krankenhaus, weil sie sich nicht impfen lassen haben oder es bislang nicht ernst genug genommen haben“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Das Signal, das vom Streichen des Inzidenzwerts 50 ausgeht, ist kritisch. Natürlich hat sich die Bedeutung verändert, wir sollten den Inzidenzwert aber keinesfalls aufgeben. Ein Dreiklang aus Inzidenzen, Krankenhausfällen und Intensivbettenbelegung ist wichtig.“

Der bisherige Wert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz, der noch in § 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) als Schwelle für schärfere Maßnahmen genannt ist, ist aus Sicht der Bundesregierung aufgrund des Impffortschritts nicht mehr aktuell. „Deshalb sollen sich die in § 28a IfSG genannten Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Krankheit zukünftig insbesondere auch an der COVID-19- Hospitalisierungsrate ausrichten“, heißt es in einem am Mittwochabend vom Bundestag verabschiedeten Antrag der Regierungsfraktionen. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, hierfür unverzüglich – bis zum 30. August – Formulierungsvorschläge vorzulegen.