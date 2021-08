Woran liegt das? Pauschal ließe sich diese Frage nicht beantworten, erklärt ein Telekom-Sprecher auf Nachfrage der DAZ. Bis vergangene Woche haben sich im fünfstelligen Bereich Kunden für die Anbindung gemeldet. Wer beantragt und fristgerecht einen Vertrag geschlossen habe, der werde auch fristgerecht angebunden werden, bekräftigt er. Die Frage, wann flächendeckend alle angebunden sind, ließe sich hingegen gar nicht beantworten, erklärt er weiter. „Niemand weiß, wie viele Test-Anbieter es in Deutschland gibt, wann man also 100 Prozent erreicht hat, ist durch uns nicht zu ermitteln. Die Anbindungspflicht zum Zweck der Abrechnung ist eine Entscheidung des Gesetzgebers. Wir sind als Dienstleister darauf angewiesen, dass sich diejenigen melden, die künftig weiter Tests anbieten wollen,“ so der Sprecher.