Besser Bepanthen als Coldastop?

In der Tat enthalten die allermeisten der in der Lauer-Taxe aufgeführten Nasensalben oder Nasenöle ätherische Öle: So finden sich in Coldastop® Nasenöl neben raffiniertem Erdnussöl auch Apfelsinenschalenöl und Zitronenöl. Auf diese beiden ätherischen Öle setzt auch Pohl Boskamp in Gelositin® – Apfelsinenschalenöl und Zitronenöl, als Basis dient hier jedoch Sesamöl. Auch das wohl weniger bekannte AMV Nasenpflegeöl enthält neben Schwarzkümmelöl sibirisches Zirbelkiefersamenöl und Sanddornöl und ist damit nicht frei von ätherischen Ölen. Coldises Nasenöl listet Sesamöl sowie Nelkenöl und Bergamottöl.