Wunde Nasen durch Coronatests – was hilft?

Wunde Nasen durch Coronatests: Immer wieder klagen Menschen in den letzten Wochen über eine entzündete Nasenschleimhaut aufgrund häufiger Coronatests – auch in der Apotheke. Und auch Dr. Bernhard Junge-Hülsing, niedergelassener Facharzt für HNO-Heilkunde in Starnberg und Landesvorsitzender des Bayerischen Berufsverbandes der HNO-Ärzte, bestätigt im Gespräch mit der Deutschen Apotheker Zeitung, dass er in den letzten Wochen zunehmend Patient:innen in seiner Praxis deswegen behandelt.