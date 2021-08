Dapagliflozin nun auch bei Niereninsuffizienz

Wurde Dapagliflozin in den ersten Jahren ausschließlich bei Typ-2-Diabetikern angewendet, darf seit 2019 der SGLT-2-Hemmer in der EU auch als Add-on-Therapie bei bestimmten Typ-1-Diabetikern eingesetzt werden. Und zwar solchen, die trotz optimaler Insulintherapie ihren Blutzuckerspiegel nicht ausreichend kontrollieren können. Das war damals das erste Mal, dass die EMA eine Zusatztherapie in Tablettenform in dieser Indikation zur Zulassung empfohlen hatte.