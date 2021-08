Versender bieten keinen vergleichbaren Service zum Botendienst!

Dass Arzneimittel die GKV bei den Vor-Ort-Apotheken mehr kosten als bei den Versendern, stimmt schonmal nicht. Sie kosten exakt dasselbe, die Botendienst-Gebühr kommt halt gegebenenfalls on top. Dafür gibt es aber auch eine zusätzliche Leistung – nämlich die schnelle Versorgung bis an die Haustür.

Fakt ist auch: Arzneimittelversender bieten keinen vergleichbaren Service an. Der Botendienst der Apotheken entspricht exakt dem, was im blumigen Marketingjargon von Shop Apotheke, DocMorris und Co. „Same Day Delivery“ genannt wird. „Same Day Delivery“ gibt es aber dort derzeit nur für nicht rezeptpflichtige Arzneimittel – aus rechtlichen Gründen. So ist beispielsweise bei der Shop Apotheke zu lesen, die das Angebot unter dem Label „NOW!“ bewirbt: „Rezeptpflichtige Bestellungen sind derzeit leider ausgeschlossen, da wir aus rechtlichen Gründen zuerst Ihr Originalrezept benötigen.“ Im OTC-Bereich ist das Ganze jedoch mitnichten kostenlos. Die Versender lassen sie sich diesen Service von den Patient:innen derzeit gut bezahlen – 4,99 Euro nimmt beispielweise die Shop Apotheke.