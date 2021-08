„Keine Maskenpflicht“: Ärztin muss Plakat aus Praxis entfernen

Der Landkreis erließ daraufhin eine Verfügung, mit der die Ärztin aufgefordert wurde, in ihrer Praxis Corona-Regeln einzuhalten: Sie müsse dafür sorgen, dass im Warteraum Mindestabstände gewahrt bleiben und Patient:innen in Wartesituationen eine Maske tragen. Zudem wurde sie verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Mitarbeiter:innen der Praxis eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und: Sie sollte das Aufhängen von Plakaten mit dem Inhalt „keine Maskenpflicht“ unterlassen.

Die Ärztin wehrte sich mit einem Widerspruch gegen die Verfügung. Als die Behörde dem nicht abhalf, klagte die Medizinerin vor dem Verwaltungsgericht. Die Ärztin ist überzeugt, der Landkreis habe keine rechtliche Grundlage für seine Verfügung. Man könne sie selbst, ihre Patient:innen und Mitarbeiter:innen nicht zu einer bestimmten Verhaltensweise zwingen – auch nicht nach der rheinland-pfälzischen Verordnung. Adressaten der Abstands- und Maskenpflichten seien ausschließlich die jeweiligen Personen selbst. Medizinisch sei der Nutzen der Masken ohnehin höchst zweifelhaft, argumentierte sie. Es bestehe auch keine Notwendigkeit, das Mobiliar so anordnen zu müssen, dass Patienten einen Mindestabstand einhalten könnten. Das könnten diese auch ohne Bevormundung oder Repression.

Gericht: Kein Zwang, sondern „daraufhinwirken“

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat die Klage am vergangenen Dienstag im Anschluss an die mündliche Verhandlung abgewiesen. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes und der Corona-Landesverordnung böten eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für die im Bescheid getroffenen Anordnungen. Soweit die Ärztin moniere, sie könne niemanden zu einer bestimmten Verhaltensweise zwingen, könne sie damit nicht durchdringen: Nach der beanstandeten Verfügung habe sie lediglich als Betreiberin einer Gesundheitseinrichtung darauf hinzuwirken, dass die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachtet würden. Dies schließe ein, dass ihr aufgegeben werden könne, das Aufhängen von Plakaten mit dem Inhalt „keine Maskenpflicht“ zu unterlassen.

Gegen das Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Antrag auf Zulassung der Berufung zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt werden.

Verwaltungsgericht Neustadt, Urteil vom 17. August 2021, Az.: 5 K 125/21.NW