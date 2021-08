Wie es weltweit in den Apotheken zugeht

Für den Bericht meldeten 72 Länder und Territorien insgesamt knapp 3,5 Millionen Apotheker, die in allen Praxisbereichen tätig sind. Fokussiert auf die Offizinapotheker wurde in 70 Ländern und Gebieten, die Daten zu diesem Indikator zur Verfügung gestellt haben, eine Zahl von rund 1,86 Millionen Vollzeitäquivalenten ermittelt. Die mittlere Dichte der aktiven öffentlichen Apotheker pro 10.000 Einwohner in der Studienstichprobe liegt bei 5,14. In der europäischen Region ist sie mehr als siebenmal höher als die der afrikanischen. Gemessen an dem Pool von Ländern und Gebiete, die sowohl 2016 als auch 2020 Daten dazu lieferten (n=42), stieg die durchschnittliche Apothekerdichte um 12 Prozent.