Derma-Gipfel startet mit Vorträgen zu atopischer Dermatitis

Am heutigen Montag geht es los. Das Thema lautet „atopische Dermatitis“. Zunächst erläutert Dr. Andreas Pinter vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main Wissenwertes über die Erkrankung selbst. Im zweiten Teil geht es um „Monoklonale Antikörper zur Therapie der atopischen Dermatitis – pharmakologisch-therapeutische Grundlagen“. Referent ist Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Professor für pharmazeutische Chemie in Frankfurt am Main.

Bis zum 11. Oktober werden insgesamt fünf Vorträge hochgeladen – allerdings stehen alle Online-Veranstaltungen deutlich länger zum Abruf bereit, und zwar bis zum 20. Februar 2022. Nehmen Sie sich also Zeit, wann immer es bei Ihnen passt. Zudem sind alle Vorträge kostenfrei und bei der Bundesapothekerkammer zertifiziert: Beantworten Sie die Lernerfolgskontrollen korrekt, erhalten Sie bis zu fünf BAK-Fortbildungspunkte. Bei einzelnen Vorträgen können auch CME-Punkte gesammelt werden. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.