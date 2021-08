Topische Glucocorticoide gehören zu den am häufigsten eingesetzten Arzneimitteln in der Dermatologie. Sowohl bei Psoriasis, atopischer Dermatitis und verschiedenen weiteren Hauterkrankungen wie Ekzemen sowie bei Insektenstichen und Sonnenbränden versprechen die Glucocorticoide wirksame Abhilfe. Auch in der Schwangerschaft werden die Präparate häufig verordnet. Man schätzt, dass bis zu 7 Prozent aller schwangeren Frauen topische Steroide anwenden. Allerdings stehen die Wirkstoffe im Verdacht, ein geringes Geburtsgewicht der Neuge­borenen zu verursachen. Bislang existieren nur wenige, sich teils widersprechende Beobachtungsstudien, die dieses Risiko untersuchen. Am ehesten zeigte sich eine Gefährdung durch potente und hochpotente Vertreter dieser Wirkstoffklasse (z. B. Clobetasol, Betamethason, Mometason), weshalb in der Schwangerschaft meist nur schwache bis mittelstarke Steroide verordnet werden.