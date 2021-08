Im Frühjahr 2021 endete beim Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) eine Ära: Nach mehr als 20 Jahren als Präsident gab Fritz Becker den Staffelstab an seine Nachfolgerin Tatjana Zambo weiter. Da dieser historische Wechsel jedoch mitten in der Corona-Pandemie stattfand, konnten Antrittsbesuche in der Landespolitik und bei anderen wichtigen Institutionen bisher nicht im gewohnten Maß durchgeführt werden. Außerdem fordert die Pandemie Zambo und ihre Vorstandskollegen auch nach wie vor in den eigenen Apotheken stark.

Gegenüber der DAZ erläutert die LAV-Präsidentin, welche Schwerpunkte die Verbandsarbeit derzeit hat und wie sie die Apothekerschaft in Baden-Württemberg für die Zukunft rüsten will – gerade im Hinblick auf die Einführung der E-Rezepte. Außerdem argumentiert sie gegen die Kritik, die Apothekerverbände hätten mehr für die Betroffenen der AvP-Pleite und der Hochwasserkatastrophe tun müssen.