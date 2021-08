Zu Beginn der Impfkampagne war Impfstoff ein knappes Gut, und die Regeln der Bestellung waren streng. Apotheken durften beispielsweise nur explizit bestellten Impfstoff abgeben und auch nur an die Praxen, die sie auch sonst mit Praxisbedarf beliefern. Nun lässt die Impfbereitschaft nach, außerdem werden zunehmend Termine in den Arztpraxen abgesagt, weil viele Impfwillige mittlerweile anderweitig den heiß ersehnten Piks bekommen, zum Beispiel in Impfzentren oder bei Impfaktionen. Daher wurden vermehrt Bestellungen nicht abgerufen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat daraufhin Mitte Juli die Vorgaben flexibilisiert. So durften übrige Vials von Apotheken auch an andere Praxen abgegeben werden, außerdem durften Praxen und Impfzentren auch untereinander nicht benötigte Impfstoffe weitergeben. Für Arztpraxen und Apotheken gibt es jedoch keine Möglichkeit, die Impfstoffe an den Bund zurückzugeben. Wie viel Impfstoff in Apotheken jeweils liegengeblieben ist und letztlich entsorgt werden musste, ist nicht bekannt.