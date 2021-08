Ein Antidepressivum, das speziell gegen die Wochenbettdepression zugelassen ist, gibt es in den USA seit März 2019. Bei dem Wirkstoff Brexanolon (in Zulresso) handelt es sich um einen GABA A -Modulator, der allerdings als Infusion über 2,5 Tage – begleitet von starken Nebenwirkungen – verabreicht werden muss. In einer doppelblinden Phase-III-Studie wurde nun Zuranolon untersucht. Auch dieser Wirkstoff greift am GABA A -Rezptor an, könnte aber durch seine orale Gabe vorteilhaft sein.