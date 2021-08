Kardioprotektive Therapie bei Brustkrebs

Brustkrebs-Patientinnen werden nach einem chirurgischen Eingriff adjuvant häufig mit Anthrazyklinen und/oder Antikörpern, die sich gegen den Wachstumsfaktorrezeptor HER2 richten (zum Beispiel Trastuzumab), therapiert. Beiden Wirkstoffgruppen ist gemeinsam, dass sie kardiotoxisch sind – eine Abnahme der linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) ist oft die Folge. Immer wieder wird daher eine begleitende kardioprotektive Therapie diskutiert. Zuletzt wurden Candesartan sowie Metoprolol an 120 zuvor herzgesunden Mammakarzinom-Patientinnen im frühen Krankheitsstadium in einer Doppelblindstudie untersucht. Über den Zeitraum der adjuvanten Therapie bekamen die Frauen randomisiert allein oder in Kombination jeweils 32 mg des AT 1 -Rezeptor-Antagonisten, 100 mg des Betablockers oder Placebo.