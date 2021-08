Arzneimittel in der Stillzeit: Welche Kriterien gilt es zu berücksichtigen?

Die Vorteile des Stillens sind hinlänglich bekannt. Über die Muttermilch erhält der Säugling was er braucht: Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Elektrolyte und viele Vitamine, sowie Antikörper, Hormone, Enzyme. Allerdings gehen auch viele Arzneistoffe in die Muttermilch über. Arzneimittel sollten nur nach strenger Indikationsstellung eingesetzt werden. Außerdem gibt es Kriterien, die in jedem Fall berücksichtigt werden sollten.