Rotes Licht für Parkinson-­Arzneimittel

Istradefyllin wird einmal täglich oral eingenommen und soll über die Blockade von Adenosin-A 2a -Rezeptoren die Bewegungskontrolle koordinieren. Der Hersteller (Nouryant, Kyowa Kirin Holdings B.V.) wollte diesen Effekt vor allem an Parkinson-Patienten zeigen, bei denen Levodopa nicht mehr ausreichend anspricht und die sich in einer Off-Phase befinden. Jedoch konnte eine Symptomverbesserung laut CHMP nur in vier der acht durchgeführten Studien gezeigt werden. Der Ausschuss kommt somit zu dem Schluss, dass der Nutzen das Risiko nicht überwiegt und spricht daher keine Zulassungsempfehlung für Istradefyllin aus.