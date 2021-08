Finger weg von Bambus-Plastikgeschirr

So sei von Kunststoffprodukten, denen Bambusfasern zugesetzt sind, bekannt, dass sie beim Kontakt mit heißen Getränken und Speisen potenziell krebserregendes Formaldehyd abgeben könnten, schreibt der Verbraucherzentrale Bundesverband. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hält Geschirr aus Kunststoff und Bambus als ungeeignet für heiße Speisen und Getränke und warnte bereits im November 2019: Bei höheren Temperaturen könnten „gesundheitlich bedenkliche Mengen an Melamin und Formaldehyd aus dem Geschirr in Lebensmittel übergehen“. Zudem seien Kunststoffgegenstände aus einem weiteren Grund nicht für heiße Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Babyfolgenahrung geeignet, da Langzeittests des BfR zeigten, dass der Kunststoff im Kontakt mit heißen Flüssigkeiten angegriffen werde. Häufig lösten sich aus „Bambusware“ sogar mehr gesundheitsschädliches Formaldehyd und Melamin als aus „herkömmlichen Melaminharz-Bechern“, erklärte das BfR damals, und die gesundheitlichen Richtwerte seien im Einzelfall bis zu 120-fach überschritten worden.