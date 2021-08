Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie unsere Kellner

Die medizinisch verfasste Getränkekarte und die zu Trinkgläsern umfunktionierten ehemaligen Messbecher sind nicht die einzige Überraschung. Wer seinen Blick von seinem Drink hebt und über die Nachbartische schweifen lässt, hat ein Deja-vu-Erlebnis: Diese Formen, diese ganz typisch gebogenen Metallteile, diese Hocker … wo hat man das schon gesehen? Plötzlich dämmert es: Das sind doch Möbel aus alten Apotheken, Labors, Krankenzimmern, Untersuchungsräumen! Sie stammen tatsächlich aus Beständen des Apothekenmuseums, aber auch von Flohmärkten und Trödlern, manches ließ Susana Felicidade nach ihren Vorstellungen aus Einzelteilen neu zusammenbauen. Ebenso ist es mit dem Geschirr und sonstigen Utensilien: Das Besteck wird in metallenen Nierenschalen gebracht, Eiskübel sind weißgestrichene Erste-Hilfe-Kästen, Wasser kommt in großen Medizinflaschen auf den Tisch, die Suppe wird in Reagenzgläsern serviert. Ebenso ist es mit der Inneneinrichtung – die Vitrinen stammen geradewegs aus dem Labor; Eprouvetten, Bunsenbrenner und andere Geräte und Hilfsmittel aus der Apotheke stehen zwischen Geschirr, Salzstreuern, Shakern ... Plakate mit alter Arzneimittelwerbung an den Wänden, Medikamentenpackungen im ‚Giftschrank‘, Mikroskope, Untersuchungsstühle, Körperwaagen, alles holt die Besucher zurück in die Zeit, als viel Eigenproduktion in den Apotheken stattfand. Viele kleine Medizin-Symbole finden sich auch auf den Tapeten, die ebenso wie das Logo des Restaurants von der Designerin Cristiana Couceiro gestaltet wurden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Gang auf die Toilette empfehlenswert, einfach den Pfeilen folgen: Den Weg weisen Bilder einer Krankenschwester mit Häubchen bzw. eines Apothekers im weißen Kittel – der aktuellen Situation angepasst mit Mundschutz!