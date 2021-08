Sorafenib zählt zur Gruppe der Multikinasehemmer. Wie der Name bereits verrät, hemmen Multikinasehemmer verschiedene Kinasen in verschiedenen Signalwegen und greifen so an verschiedenen Stellen parallel in die Steuerung von Krebszellen ein. So wird die Angiogenese und Proliferation des Tumors gehemmt und auch das Tumorstroma beeinflusst. Sorafenib zeigt in vitro und in vivo antiproliferative und antiangiogene Eigenschaften. Zurückzuführen ist diese Wirkung auf die Hemmung der Kinaseaktivität sowohl bei Tumorzellen als auch bei Tumorgefäßen.