Mit Gavinatura® hat Reckitt seit dem 1. Juli ein Medizinprodukt gegen Magen- und Verdauungsbeschwerden im Sortiment. Es enthält eine Polysaccharid-Komponente aus Malve und Aloe Vera und soll damit einen adhäsiven mucinähnlichen Schutzfilm auf der Magenschleimhaut bilden und darüber den Kontakt mit Magensäure und anderen Reizstoffen verringern. Eine mineralische Komponente aus Calciumcarbonat und Nahkolit neutralisiert Reckitt zufolge den Säuregehalt der überschüssigen Magensäfte und wirkt so dem Säuregefühl entgegen. Darüber hinaus soll eine Flavonoid-Komponente aus der echten Kamille (Matricaria recutita) mit den Inhaltsstoffen an der Magenschleimhaut dispergieren und so weiteren Schleimhaut-Irritationen vorbeugen.

Die Wirkung setzt laut Hersteller in der Regel nach wenigen Minuten ein. Gavinatura® sei eine Empfehlung für Apothekenkunden mit unspezifischen Magen- oder Verdauungsbeschwerden und könne zudem in der Kombination mit Protonenpumpenhemmern und H 2 -Antagonisten empfohlen werden, heißt es. Die Anwendung soll auch langfristig möglich sein. Das Medizinprodukt ist für Kinder ab sechs Jahren sowie auch für Schwangere und Stillende zugelassen. Galenisch betrachtet handelt es sich bei Gavinatura® um Lutschtabletten. Sie sind frei von Alkohol, Lactose und Gluten und sind vegan.