Dioxin ist zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eine bestimmte Verbindung, sondern eine Sammelbezeichnung für chemisch ähnlich aufgebaute chlorhaltige Dioxine und Furane. Insgesamt besteht die Gruppe aus 75 polychlorierten Dibenzo-para-Dioxinen (PCDD) und 135 polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF). Dioxine liegen als Gemische von Einzelverbindungen mit unterschiedlicher Zusammensetzung vor. 2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzo-p-Dioxin (2,3,7,8 TCDD), das nach dem Chemieunfall in Seveso im Juli 1976 als „Seveso-Gift″ bezeichnet wird, gilt als das toxischste Dioxin.

Es handelt sich dabei um sehr langlebige Verbindungen, die sich im Fettgewebe anreichern. Sie werden so gut wie nicht abgebaut.

Dioxine sind Nebenprodukt, sie wurden nie gezielt hergestellt. Sie entstehen ungewollt bei allen Verbrennungsprozessen in Anwesenheit von Chlor und organischem Kohlenstoff, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, sowie in der Chlorchemie. Aus der Luft gelangen sie in die Nahrungskette,

Dioxine sind vielen vermutlich im Zusammenhang mit Eiern ein Begriff. Vor etwa zehn Jahren waren dioxinverseuchte Eier im Handel aufgetaucht. Die Kontamination war zustande gekommen, weil in einem Betrieb Futterfett mit Industriefett gemischt worden war. Damals ging man davon aus, dass bei geringem Verzehr von belasteten Produkten keine akuten Gesundheitsgefahren für Verbraucherinnen und Verbraucher bestehen. Akute Wirkungen der Dioxinaufnahme über Lebensmittel sind beim Menschen tatsächlich auch nicht bekannt. Über akute Vergiftungen durch hohe Dioxin-Dosen gibt es bislang nur Berichte nach Industrieunfällen wie dem aktuellen, der Aufnahme hoher Konzentrationen am Arbeitsplatz und nach absichtlichen Vergiftungen. Die häufigste Folge sind lang anhaltende entzündliche Hautveränderungen, außerdem kann es zu Leberschädigungen und Veränderungen im Fettstoffwechsel kommen.

Abgesehen von den genannten Fällen liegt die Gefahr wohl vor allem in der Langzeitbelastung. Zumindest wurden im Tierversuch bei hohen Dosen Störungen der Reproduktionsfunktionen, des Immunsystems, des Nervensystems und des Hormonhaushalts gesehen. Leber und Schilddrüse scheinen besonders empfindlich auf Dioxine zu reagieren. 2,3,7,8 TCDD, die giftigste Dioxin-Verbindung ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits im Februar 1997 als humankanzerogen eingestuft worden. Auch andere Dioxine stehen im Verdacht karzinogen zu sein. Wobei Dioxine nicht direkt mutagen zu wirken scheinen, sondern über Signalketten in den Zyklus von Teilung und Apoptose der Zellen eingreifen.

Seit Mitte der 1980er Jahre konnten durch regulatorische Maßnahmen die Emissionen stark gesenkt werden, seit etwa zehn Jahren bleiben sie konstant. Durch die Langlebigkeit sind aber noch viele Altlasten vorhanden.