Wie der AOK-Bundesverband am heutigen Mittwoch mitteilt, hat sein Aufsichtsrat heute einstimmig per Wahl beschlossen, dass Carola Reimann im nächsten Jahr den Posten der Vorstandvorsitzenden übernimmt. Er folgte damit dem Vorschlag des Erweiterten Vorstands. Die promovierte Biotechnologin Reimann wird Nachfolgerin des amtierenden Verbands-Chefs Martin Litsch, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Ihr Vertrag läuft sechs Jahre.

Die Sozialdemokratin Carola Reimann ist seit Jahren tief in der Gesundheitspolitik verwurzelt. Im Jahr 2000 zog sie erstmals in den Bundestag ein – zunächst als Nachrückerin. Später sicherte sie sich stets das Direktmandat in ihrem Wahlkreis Braunschweig. Im Bundestag war Reimann Mitglied des Gesundheitsausschusses. In der Legislaturperiode von 2005 bis 2009 bekleidete sie das Amt der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. In den darauf folgenden vier Jahren war sie Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Gesundheit. 2013 wurde sie Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion – zuständig für Arbeit und Soziales, Frauen, Senioren, Familie und Jugend. 2017 zog es Reimann dann in die Landespolitik: Bis zum vergangenen Frühjahr war sie in Niedersachsen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Im März zog sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt zurück, wie es damals hieß.