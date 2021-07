In der Schweiz schreitet die Profilierung der Beratungsdienstleistungen der Apotheken voran. In der Corona-Pandemie wandten sich die Menschen bei leichten Gesundheitsstörungen allerdings im ersten Schritt etwas mehr an die Ärzte und Krankenhäuser, wahrscheinlich aus Angst, dass eine Infektion nicht erkannt würde. Das geht aus dem diesjährigen Apothekenmonitor des Forschungsinstituts GFS Bern hervor, den der Schweizer Apothekerverband pharmaSuisse seit acht Jahren erstellen lässt.