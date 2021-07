Finanzexperte fordert Pflicht-Elementarversicherung

Im Interview mit DAZ.online-Chefredakteurin Julia Borsch erklärt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von „Finanztip“, dass die Hochwasserkatastrophe von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz keine normale Flut war, wie wir sie seit Jahrhunderten von Rhein, Elbe und Mosel kennen, sondern ein Starkregenereignis, das mit dem Klimawandel zu tun habe. „70 Prozent der Häuser sind von solchen Gefahren bedroht, sagen die Versicherer inzwischen. Deswegen bin ich an dem Punkt zu sagen, wegen dieser Starkregen­ereignisse und der klimatischen Veränderungen sollte man eine Elementarschadenkomponente bei seinem Gebäudevertrag in jedem Fall obligatorisch dabei haben“, so Tenhagen.

Für ihn als Verbraucherschützer hat das Obligatorium auch noch einen anderen Charme: „Wenn so ein massiver Schaden auftritt und die Menschen zum Teil ruiniert sind, kümmert sich der Staat, also der Bund, die Länder oder die Kommunen. Mit anderen Worten: Wir Steuerzahler als Kollektiv stehen dann dafür ein, dass die Häuser wiederhergestellt werden“, so Tenhagen. Er findet aber, dass es ein kleineres Kollektiv auch tun würde, nämlich das der Hausbesitzer. Es müsse ja nicht sein, das Studierende oder Rentnerinnen und Rentner mit ihrer Mehrwertsteuer dafür aufkommen, dass die Ge­bäudebesitzer ihre Häuser nicht versichern. Dann müsse man den Eigentümern aber natürlich auch eine Möglichkeit schaffen, sich zu versichern: „Deswegen das Obligatorium, in dem Moment kann die Versicherung nicht mehr sagen, ich ver­sichere dich nicht.“

Woran die Versicherungspflicht bislang gescheitert ist und mit welchen Kosten man rechnen muss, lesen Sie in der aktuellen AZ 2021, Nr. 30, S. 3