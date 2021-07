CSU will Opt-out-Modell bei der elektronischen Patientenakte

Was gut ist für Bayern, ist auch gut für Deutschland – das konstatiert die CSU in ihrem kürzlich verabschiedeten Programm für die Bundestagswahl 2021. Was auffällt: Das Thema Gesundheit taucht darin nur sporadisch auf. So wollen die Christsozialen etwa Pflegekräfte entlasten, indem sie eine Bundespflegekammer einführen und eine „500-Millionen-Investitionsoffensive für Digitalisierung und Robotik“ starten.