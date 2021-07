DAZ: Gab es bereits bei Studienbeginn die Idee, ein wissenschaftliches Fundament für die pharmazeutischen Dienstleistungen zu schaffen?

Schlager: So ist es. Vor Gründung des WIPIG hörte ich in einer Vorstellungsrunde zur Vorbereitung eines städtischen Präventionsprojektes einmal den Satz „Sie sind Apotheker? Was haben die denn mit Prävention zu tun?“. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Der Vorstand der Bayerischen Landesapothekerkammer hatte ja 2007 mit der Gründung des WIPIG vor allem auch die Idee, die Apotheker besser im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung zu positionieren und seinem WIPIG unter anderem das Ziel „Erforschung und Entwicklung neuer Präventionsideen, einschließlich Projekterstellung und der Umsetzung in die Praxis.“ gesetzt. Wenn Sie damals wie heute mit ihren Partnern im Gesundheitswesen über die Möglichkeiten der Präventionsbetreuung durch Apotheker sprechen, müssen Sie natürlich auch immer mit harten Fakten und wissenschaftlichen Belegen argumentieren. Darum hat es uns auch sehr gefreut, dass die ABDA in ihrem Faktenblatt „Apotheker in der Prävention“ unter anderem auf die Präventionsmaterialien des WIPIG verweist und in ihrem politischen Argumentationspapier „Leistungsbeschreibung für ein apothekenbasiertes Programm zur Prävention von Typ-2-Diabetes“, das es schon vor Jahren auch bis ins BMG schaffte, auf unsere Studie einging. Fazit darin: „Die Studie hat gezeigt, dass das strukturierte Präventionsprogramm GLICEMIA in den öffentlichen Apotheken erfolgreich umgesetzt und ein gesundheitlicher Nutzen für die Teilnehmer erreicht werden kann. Apotheker können erfolgreich Personen dabei unterstützen, ihr erhöhtes Diabetes-Risiko zu senken. Somit besteht die Möglichkeit, ein wissenschaftlich evaluiertes Diabetes-Präventionsprogramm in öffentlichen Apotheken flächendeckend anzubieten.“ Ich denke, dass wir damit unser Scherflein dazu beigetragen haben, dass GKV-Vertreter, wie auch immer sie zu den pharmazeutischen Dienstleistungen stehen, in den Gesprächen mit dem DAV eines sicher nicht mehr postulieren können, nämlich dass es keine wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen unserer pharmazeutischen Dienstleistungen gäbe.