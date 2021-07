Was bringt Menschen eigentlich in Stress? Für Stress gibt es laut Dr. Carl Naughton, Psychologe und Experte für Mentale Gesundheit, unterschiedliche Gründe – Ausnahmezustände, wie die aktuelle Pandemie. Chronischer Stress kann zudem durch eine Erkrankung oder Dauerbelastung verursacht werden, und auch alltäglichen Widrigkeiten – das Hamsterrad, die „Daily Hassles“ – könne uns in Stress bringen, erklärte Naughton. Er hatte auch Tipps zum Umgang mit Stress. Naughton zufolge ist der wichtigste Baustein beim Stressmanagement, erst einmal die Auslöser zu erkennen, zu minimieren und zu lernen, damit umzugehen. In akuten Stresssituationen könne es helfen, sich bewusst aus dem Umfeld „herauszunehmen“ – durch Natur oder Kunst –, um einen Ausgleich zu schaffen.