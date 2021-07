„Eine Nahrungsergänzung hat nur einen sehr geringen oder gar keinen Effekt auf die Prävention von viralen Atemwegsinfektionen bei gesunden Personen“, erklärt die Europäische Akademie für Allergie und klinische Immunologie (EAACI, European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Zu diesem Schluss kommt sie aufgrund einer neuen Untersuchung: Wissenschaftler:innen hatten sich 115 Studien mit insgesamt 199.055 Teilnehmenden (Kinder und Erwachsene) aus 37 Ländern genauer angeschaut, um die Wirkung von Nahrungssupplementen auf die Primärprävention von Atemwegsinfektionen im Vergleich zu Placebo zu untersuchen. Dabei ging es um Vitamine und Mikronährstoffe wie Vitamin A, Folsäure, die Vitamine B12, C, D und E, Beta-Carotin, Zink, Eisen und langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wert legten die Wissenschaftler:innen auf die Qualität der Studien – sie bezogen nur randomisierte kontrollierte Untersuchungen in ihre Auswertung mit ein. Vorgestellt wurde die Studie nun beim EAACI-Jahreskongress 2021 in Krakau (Polen).