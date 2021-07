Für Apotheken gibt es so einige Reizworte. Eines davon ist mit Sicherheit „Kontingentartikel“. Der Großhändler Sanacorp will in diesem Bereich nun seinen Service für die Apotheken verbessern und seine Überweiser-Angebote für Bestellungen über die Pharmamall ausbauen. Neben einem bereits laufenden Projekt mit der Astellas, arbeitet die Sanacorp nun auch mit MSD Sharp & Dohme zusammen.