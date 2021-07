Champix sollte also nicht einfach ohne Rücksprache abgesetzt werden.

Wie Pfizer erklärt, ist die Verunreinigung N-Nitroso-Vareniclin ein Nitrosamin. Es gilt damit als potenziell krebserregend für den Menschen. Der erwartete Nutzen von Champix überwiegt aus Sicht von Pfizer jedoch weiterhin das geringe potenzielle Risiko durch eine temporäre N-Nitroso-Vareniclin Exposition. Denn die Behandlungsdauer ist begrenzt: Zur Unterstützung einer Rauchentwöhnung wird eine Behandlungsdauer von zwölf bis 24 Wochen angegeben.

Zudem betont Pfizer in dem Brief, dass der Nachweis von Nitrosamin nicht in einem Zusammenhang mit einer Änderung des Herstellungsprozesses von Champix stehe.