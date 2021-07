Zange, Lasso & Co. – welches Werkzeug gegen Zecken?

Zunächst einmal: Man kann beim Entfernen der Zecke nichts falsch machen, außer man unterlässt es. Um eine Zecke zu entfernen, sollte die Haut etwas gestrafft werden. Mit dem entsprechenden Werkzeug setzt man nahe der Hautoberfläche an, um die Zecke mit ihren Mundwerkzeugen (und nicht an dem womöglich vollgesogenen Körper) zu erwischen. Die Entfernung sollte langsam und kontrolliert, auf keinen Fall ruckartig, und ohne Quetschen erfolgen, da die Zecke in einer Stresssituation vermehrt Speichel abgibt, der Krankheitserreger enthalten kann. Dies ist auch der Grund dafür, warum Desinfektionsmittel grundsätzlich erst nach dem erfolgreichen Entfernen der Zecke angewendet werden sollen und das Beträufeln mit Öl oder Klebstoff tabu ist.