„Politik verschließt sich keinen guten Ideen“

Allerdings ganz sicher ohne Karin Maag – denn die Stuttgarterin legte bekanntlich zum 1. Juli ihr Bundestagsmandat nieder, um seitdem als unparteiisches Mitglied beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) tätig zu sein. Maag folgte auf die Ärztin und ehemalige Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) Elisabeth Pott, die sich Ende Februar aus persönlichen Gründen aus ihrer laufenden sechsjährigen Amtszeit zurückgezogen hatte.

Michael Hennrich möchte den Apothekern dagegen auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleiben, doch die Bundestagswahl 2021 könnte für ihn deutlich herausfordernder werden als die Wahlen zuvor. Seit 2002 gehört er dem Deutschen Bundestag an. Weil er über die CDU-Landesliste nicht abgesichert ist, strebt er in seinem Wahlkreis wieder das Direktmandat an. Doch das könnte in diesem Jahr schwieriger werden: „Man hat ja erlebt, dass sich in Baden-Württemberg die Stimmenanteile sehr massiv verändert haben. Es sieht zwar jetzt besser aus. Aber man kann Stand heute nicht sicher sagen, dass ich dem nächsten Deutschen Bundestag angehören werde“, stellt Hennrich direkt zu Beginn des Gesprächs klar: „Ich muss um mein Direktmandat kämpfen.“