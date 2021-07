Google plant eigene Patientenakte

Der Google-Watch-Blog beschäftigt sich mit allen Nachrichten rund um den Internet-Giganten. Der Gründer und Hauptautor des Blogs, Jens Minor, beschreibt jetzt in einem Gastbeitrag für den Digital-Health-Newsletter des Handelsblatts, wie das Unternehmen in den Gesundheitsbereich vordringen will – wieder. Denn „Google Health“ gab es schon mal. Es wurde 2013 eingestellt und war hauptsächlich eine Plattform, auf der Endnutzer:innen die eigenen Vitalwerte, wie Größe, Gewicht, bekannte Krankheiten oder auch eingenommene Medikamente verwalten konnten, ist beim Handelsblatt zu lesen. Zwar habe es Schnittstellen zu Apps und anderen Produkten gegeben – in den Augen des Autors aber keine sinnvollen. Seit längerer Zeit deute sich aber ein Neustart an, der in den letzten Tagen konkreter geworden sei.