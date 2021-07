NGDA bietet digitale Betriebserlaubnis an

Abheften und nie wieder ansehen? Bei so manchem Dokument mag das so sein, nicht aber bei der Betriebserlaubnis einer Apotheke. Die will immer mal wieder jemand sehen, zum Beispiel Lieferanten oder Dienstleister. Dann gilt es, das Papier rauszukramen und eine Kopie beziehungsweise einen Ausdruck per Brief, Fax oder Mail zu verschicken. Die Netzgesellschaft Deutscher Apotheker (NGDA) will dem nun ein Ende bereiten und bietet eine digitale Lösung an. Laut Webseite der ABDA-Tochter muss man dafür lediglich die eigene Betriebsstätte freischalten. Dazu benötigt man die jeweilige N-ID sowie die dazugehörige PIN. Nach Anmeldung mit diesen Daten, die spätestens seit der Einführung von Securpharm jede Apotheke haben sollte, muss man dann noch die IDF- beziehungsweise BtM-Nummer der Apotheke angeben. Die dient der internen Zuordnung des Betriebserlaubnis-Nachweises durch den Lieferanten oder Dienstleister.